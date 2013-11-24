قومى الطفولة يقدم بلاغا للنائب العام حول مقتل “زينة” ويشكل لجنة تقصي حقائق

تقدم المجلس القومى للطفولة والامومة ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مقتل الطفلة زينة عرفه – 5 سنوات بمحافظة بورسعيد – والتي تعرضت لمحاولة اغتصاب و القاءها من الطابق العاشر ، وذلك في اطار التعاون المثمر بين المجلس والنيابة العامة لإنفاذ قانون الطفل وجهود الادارة العامة لخط نجدة الطفل 16000.

وكلف المجلس منسق خط نجدة الطفل ببورسعيد بمتابعة سير الاجراءات والتحقيقات التي تجرى حول الحادث الذى يمثل قضية رأى عام ، وتم مخاطبة نقيب المحامين سامح عاشور لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للقصاص من الجناه .

وطالب المجلس بتغليظ العقوبة على مثل هذه الجرائم حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه لارتكاب هذه الجرائم البشعة والغريبة عن تقاليد وأعراف وقيم مجتمعنا الأصيل ، مثنيا على قرار اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الذى أصدره بتحديد أحد الميادين بالمحافظة لاطلاق اسم الطفلة عليه تضامنا مع أسرتها فيما أصابهم من حادث إجرامي .

أ ش ا