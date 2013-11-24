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تنفيذ 88 قرار إزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالدقهلية

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تنفيذ 88 قرار إزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالدقهلية تنفيذ 88 قرار إزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالدقهلية

أشاد المهــندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية بجهود الوحدات المحلية للمراكز و المدن و الأحياء بالتعاون مع أجهزة الأمن ( مراكز و أقسام الشرطة ) بنطاق المحافظة، للعمل الجاد بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة، و الأراضى الزراعية، و التصدى لحالات التعدى الجديدة فى المهد، وذلك حفاظاً على أراضى الدولة، و الأرض الزراعية باعتبار ذلك قضية قومية.

وأعلن المحافظ، عن تنفيذ 88 قرار إزالة فى مدينة و مركز طلخا فقط، خلال 4 أيام من 17-20 من شهر نوفمبر الجارى، وأكد على استمرار تلك الجهود بجميع مراكز و مدن و أحياء و قرى المحافظة، للتصدى التام لحالات التعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بكافة أنحاء المحافظة.

و أضاف، بأنه وجه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز لجان إزالة التعديات بجميع المراكز، حرصاً على بذل المزيد من الجهد و مواجهة التعديات فى المهد، مشيراً إلى التعاون الصادق و المتميز من جانب جهاز الشرطة فى تنفيذ تلك الحملات بنطاق المحافظة.
> كما وجه المحافظ للإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بضرورة الحـــــصر الشـــــامل لكافـــة الجهود فى إزالة التعديات بجميع مراكز و مدن و أحياء و قرى المحافظة، والقيام بالإخطار الفورى بشأنها إلى وزارة التنمية المحلية.

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مصر 365