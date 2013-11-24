استشارى ينصح باستخدام نبات "الحلفابر" لمرضى الكلى والسمنة

شاع عن نبات "الحلفابر" البلدى، استخدامه كمسهل للبول ولتسهيل خروج المياه من جسم الإنسان بشكل عام، لذا كانت أشهر الحالات التى يتم استخدام الحلفابر كمعالج لها، هى حالات انسداد البول على سبيل المثال لا الحصر، والحالات التى تعانى من مشكلات فى الكلى والمسالك، والتى يصعب فى أغلب الأحوال التحكم فى البول لدى المرضى بها .

أوضح الدكتور صابر الغرباوى، استشارى السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن "الحلفابر" كنبات طبيعى ليس مجرد مسهل للبول، ومنظف عام للمجارى والمسالك البولية، والكلى، ويساعد الجسم على إفراز المياه، بل إن له من الفوائد والاستخدامات الكثير، وأهمها أنه يعد حارقًا للدهون وبالتالى فهو وسيلة مضمونة لمن يحاول إنقاص وزنه، والتخلص من بعض الكيلوجرامات .

وأضاف، أن "الحلفابر" نبات طبيعى ينمو ويترعرع فى أغلب دول العالم، ونعرفه فى مصر بصفة خاصة، لطالما استخدمته الأمهات فى تنظيف بطون أبنائها بين الحين والآخر، عن طريق غليه وشربه، وهو مفيد جدا خاصة للأطفال".

ومن المعروف، أن كثرة شرب المياه والتخلص منها بسهولة يساعد على حرق الدهون، وبالتالى إنقاص الوزن بطريقة سهلة، ولفت غرباوى إلى أن "الحلفا بر" عشبة من الأعشاب المخفضة للوزن، والتى تعمل على تخلص الجسم من بعض دهونه، من خلال حرقها عن طريق مساعدته للجسم على إفراز أكبر كميات من المياه المخزنة بداخله.

وأشار استشارى السمنة، إلى أن "الحلفابر" من أفضل النباتات التى يمكن أن تقضى على بكتيريا وفطريات المعدة والأمعاء، فهى مطهر قوى للجوف ،وبالتالى يمكن للشخص الاستفادة من طعامه الصحى، وعدم تعرضه لخطر الإصابة بالأنيميا .

وينصح غرباوى، بشرب" الحلفابر" بكميات معتدلة للراغبين فى إنقاص وزنهم ،مع ضرورة استشارة الطبيب المتابع لنظام التخسيس، والذى يقوم بتحديد جرعات المشروب اليومية، والتى تكون فى أغلب الحالات 2 كوب خلال اليوم .