إندونيسيا تقرر الدفع بجنود للمشاركة فى قوات حفظ السلام بدارفور

أكد سفير السودان لدى إندونيسيا صديق عبد الرحمن، أن الحكومة الإندونيسية قررت الدفع بـ140 جنديا من قواتها للمشاركة فى قوات بعثة السلام بدارفور، وأن هذه القوات ستتوجه غدا إلى "الفاشر" بشمال دارفور.

وقال عبد الرحمن -فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الأحد- إن القوات الإندونيسية لديها مشاركة مستمرة فى قوات حفظ السلام بدارفور بأعداد قليلة، مشيرا إلى أنه تم الآن زيادتها على أن يتم استبدالها كل عام.

> وأوضح السفير السودانى، أن الاستعدادات تجرى لانعقاد اللجنة الوزارية بين السودان وإندونيسيا فى فبراير المقبل، مضيفا بأن التعاون بين البلدين أثمر عن التصديق بفتح مدرسة سودانية فى جاكرتا تحت إشراف إدارة مجلس التعليم الأفريقى، مشيرا إلى العدد الكبير من المعلمين السودانيين الذين يعملون فى مختلف أنحاء إندونيسيا لتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية.

> وأضاف، أن العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى مرحلة الاستعداد للانطلاق نحو آفاق أرحب وقد شهدت تحركا جادا من القيادات فى البلدين لتفعيلها فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى.

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