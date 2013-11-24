بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح مؤتمر رابطة الأندية الشعبية والجماهيرية بالمنوفية

شهد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رابطة الأندية الشعبية الجماهيرية للنهوض بالرياضة بنادي الجمهورية الرياضي بشبين الكوم ، وذلك بحضور الأستاذ محمد جادو وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية ، واللواء عادل عز الدين رئيس مجلس إدارة نادي الجمهورية الرياضي ، واللواء علاء مقلد مدير عام نادى الزمالك ، بالإضافة إلى أندية الدوري الممتاز وعلى رأسها نادي الزمالك والإتحاد وسموحة والأسماعيلى والمصرى وممثلى65 من الأندية الشعبية والجماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية ” المنوفية ، البحيرة ،الدقهلية ،الشرقية ،الإسماعيلية ومدن القناة وأندية الصعيد ( الفيوم ، سوهاج ، المنيا ، الأقصر، بنى سويف )”.

وقد أكد محافظ المنوفية على أن الرابطة ستكون همزة الوصل والممثل الفعلي للأندية في عرض المشاكل التي تواجه الأندية وإيجاد الحلول لها عند الأجهزة التنفيذية من وزارة الشباب ووزارة الرياضة واتحاد الكرة وكافة الاتحادات الرياضية ، مشيرا إلى ضرورة الإستفادة من كافة الكفاءات القيادية والتنفيذية لما سيكون لها مردود إيجابي جيد في رفع كفاءة النشاط الرياضي على مستوى الجمهورية ، كما أشار المحافظ إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة الدعم للرابطة بكل قوة حتى يكون لها كيان قوي مستقل ودعم كل الأندية الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظة للنهوض بها ورفع كفاءة مشاركتها في المسابقات الرياضية المختلفة .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة في كلمته إلى رغبته في أن تكون توصيات المؤتمر فعالة بحيث يتم تفعيل دور النشاط الرياضي داخل المحافظة لما للرياضة من دور فعال في تقوية العقول وشغل أوقا ت الفراغ .

وأكد اللواء عادل عز الدين على أن الرابطة تمثل كيان رياضى قوي لأندية القسم الثاني وما دونها في المسابقات الرياضية وأن هناك العديد من الإجراءات لتفعيل الرابطة من اللقاءات الدورية واشتراك أكبر قدر من الأندية ومراكز الشباب ويتمثل الدور الرئيسى للرابطة في تحقيق كافة طلبات واحتياجات الأندية ورفعها للاتحادات الرياضية والأجهزة التنفيذية وإيجاد الحلول المناسبة .