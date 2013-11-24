بالصور.. قافلة طبية ضد فيروس c تجوب قرى كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، القافلة الطبية للكشف المبكر لفيروس c بقرية برج البرلس مركز بلطيم، والتى ستستمر لمدة ثلاثة أيام، لإجراء المسح الشامل بالتحاليل والأشعة التليفزيونية، وصرف العلاج اللازم بالمجان، ولأول مرة قامت القافلة بإجراء التحاليل اللازمة لفيروس B، بالإضافة لفيروس C ضمن الحملة القومية ضد فيروس B.

حيث قامت القافلة بالكشف الطبى على عدد 375 حالة، وتم إجراء التحاليل اللازمة لعدد 269 حالة، منهم 59 حالة إيجابى و28 حالة فيرس C، و31 حالة فيرس B.

كما قامت القافلة بإجراء 201 أشعة تليفزيونية (سونار)، كما تم إجراء التثقيف الصحى الوقائى لعدد 276 حالة للتوعية والوقاية من هذا المرض، كما تم إجراء استبيان لعدد 60 حالة للحصول على آراء المترددين على القافلة حول مستوى الخدمة المقدمة.

كما قامت القافلة بصرف عدد 41 قرار علاج على نفقة الدولة، وجارى صرف باقى القرارات للحالات الحرجة.

وشارك فى القافلة عدد 86 فردا ما بين طاقم أطباء وهيئات تمريض وفنيين معامل وإحصاء وتسجيل طبى وإداريين، بالاشتراك مع مركز أمراض الكبد بكفر الشيخ، ومركز الإسعاف والمطافى ومديرية الشباب والرياضة، ومجلس مدينة بلطيم والقوى الشعبية بقرية برج البرلس.

وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور أشرف الحايس منسق عام القافلة، والدكتور سمير فرج مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، وإبراهيم مروان رئيس مركز ومدينة بلطيم.

جدير بالذكر، أنه تم تحديد المناطق الأكثر إصابة بالفيرس فى مراكز ومدن المحافظة العشرة من خلال المسح الشامل ضد فيروس C، وتبين أن هناك 10 قرى أكثر إصابة بالفيرس وسوف تشهد هذه القرى قوافل طبية للكشف الطبى، وهى قرية شابة مركز دسوق، وهذه هى القافلة الثانية بقرية برج البرلس وبعدها قرية شباس عمير مركز قلين فى شهر ديسمبر 2013، ثم قرية الشمارقة مركز كفر الشيخ فى شهر يناير 2014، وبعدها قرية دمروا مركز سيدى سالم فى شهر فبراير ثم قرية ابشان مركز بيلا فى شهر مارس، وبعدها قرية أم سن مركز الرياض فى شهر أبريل، وبعدها قرية الإبعادية مركز الحامول فى شهر مايو، ثم قرية سنديون مركز فوه فى شهر يونيه، وأخيرا قرية منية المرشد مركز مطوبس فى شهر يوليو 2014.