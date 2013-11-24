رئيس وزراء ليبيا: الإضراب المعلن بالبلاد غير جائز قانونيا

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان إن "الإضراب المعلن بالبلاد غير جائز قانونيا"، مشيرا إلى أن الإضراب تدعو له النقابات ولا تدعو له الجهات الرسمية.

وأضاف زيدان - فى تصريحات له - "رأينا أن لا نتحدث عن هذا الأمر ولكن الوضعية تقتضى منا أن نترك الأمر للمواطن الليبى".. داعيا المواطنين الليبيين للذهاب إلى أعمالهم حتى لا يتأثر المواطن واقتصاد البلاد.

وفى المقابل، أعلن مجلس طرابلس المحلى عن تواصل العصيان المدنى لأهالى العاصمة حتى نهاية هذا الأسبوع، وحتى التنفيذ الفعلى لخروج كافة التشكيلات المسلحة من داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى.

وأكد المجلس - فى بيانه الذى صدر خلال جلسته الطارئة التى عقدها الليلة الماضية بحضور لجان متابعة إخلاء المواقع ورؤساء المجالس الفرعية المكونة لمجلس طرابلس المحلى - أن عملية الإخلاء قد تمت فقط لبعض المعسكرات، وأن التشكيلات قامت بنقل آلياتها وعناصرها إلى معسكرات أخرى داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى.

وأشار إلى أن التشكيلات المسلحة لازالت تشغل المواقع المدنية بالعاصمة كالمزارع والاستراحات، وأن نتائج التقارير تفيد بعدم تنفيذ الإخلاء.

وجاء فى بيان المجلس الذى تلاه رئيس المجلس الفرعى سوق الجمعة الضاوى الصغير إننا "نعى ونعلم بأن الاعتصامات قد تؤثر على حياتنا اليومية، وأن بناء الدولة يحتاج إلى تضحيات، وأن دماء الشهداء التى سالت من أجل تحقيق الهدف السامى، الذى لم يتحقق بعد.

وأضاف أنه "تضامنا مع الحراك الشعبى من اتحاد طلاب جامعة طرابلس وعديد النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى، نجد أنفسنا مضطرين للدعوة للاستمرار فى العصيان المدنى إلى نهاية الأسبوع الجارى، وأن لم تتحقق مطالب العاصمة فستستمر، فلا طعم للحياة بدون أمن".