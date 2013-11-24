الأجمل والأسوأ في تاريخ حفلات "American Music Awards"

حفل "American Music Awards" من الاحتفالات المهمَّة في عالم الموسيقى الأمريكيَّة، تستعد له النجمات لتظهر كل منهنَّ بأجمل إطلالاتها على سجَّادته الحمراء، ولكن قد لا يفلحن في المحاولة فيقعن في فخ المبالغة والجرأة الزائدة، وبمناسبة اقتراب حفل هذا العام قررنا أن نعرض لكِ أجمل وأسوأ إطلالات النجمات على سجَّادة هذا الحفل في السنوات الماضية.

في حفل عام 2009، تألَّقت النجمة الراحلة Whitney Houston بفستان أبيض جميل، وكانت واحدة من أجمل الإطلالات التي شهدها هذا الحفل، أمَّا حفل 2010 فقد كان حافلاً بإطلالات جميلة، منها: إطلالة Katy Perry بلون ورديّ ناعم للغاية، ولا يمكن أن ننسى الفستان الأحمر الجذَّاب الذي ارتدته Rihanna في ذلك الوقت.

في حفل عام 2011، تألَّقت النجمة Jennifer Lopez بفستان أسود جميل من تصميم المصمم اللبنانيّ الشَّهير زهير مراد، بينما اختارت Taylor Swift فستاناً ذهبياً أنيقاً من ريم عكرا، وقد ظهرت المغنية الشابَّة Selena Gomez بواحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق بفستان حريريّ جميل من "Armani".

حفل العام الماضي 2012 كان مزدحماً بأجمل الإطلالات، منها: إطلالة Carrie Underwood بفستان أرجوانيّ أنيق للغاية، بينما اختارت Taylor Swift اللون الذهبيّ مرَّة أخرى.

وبالحديث عن أسوأ الإطلالات فتحصل على هذا اللقب كل من: Nicki Minaj في حفل 2010 حيث ارتدت زياً غريباً، وKe$ha التي ظهرت بتسريحة شعر مزعجة ولوك غير جذَّاب.

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات في حفلات "AMA" في السنوات الماضية وانتظري معنا حفل هذا العام في الغد .

سيعجبك أيضاً:

اختاري معنا أجمل إطلالة لهذا الأسبوع