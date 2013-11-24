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ممثل “الفلاحين” يغيب عن جلسات “الخمسين” احتجاجاً على إلغاء نسبة الـ50% بالبرلمان

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ممثل “الفلاحين” يغيب عن جلسات “الخمسين” احتجاجاً على إلغاء نسبة الـ50% بالبرلمان ممثل “الفلاحين” يغيب عن جلسات “الخمسين” احتجاجاً على إلغاء نسبة الـ50% بالبرلمان

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين

أكد رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين بالأقصر وعضولجنة الخمسين لصياغة الدستور، أنه امتنع عن حضور جلسات اللجنة احتجاجاً على إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.

وناشد عرنوط الفريق أول عبد الفتاح وزيرالدفاع قائلاً: ” يا سيادة الفريق هناك مؤامرة تحاك على الفلاحين حيث أنهم يمثلون القطاع العريض فى الدولة ” مضيفاً “بعض أعضاء لجنة الخمسين قاموا بالتصويت على إلغاء نسبة 50% من البرلمان للفلاحين دون دراسة واعية او مناقشة ممثلين الفلاحين باللجنة لرغبتهم فى إبقاء هذه المادة حيث أنها من مكتسبات ثورة 1952″

وأشار عرنوط إلي أنه قد سبق وتم الإتفاق مع عمرو موسى وكمال الهلباوي ومنى ذو الفقار وجابر جاد نصار، أعضاء لجنة الخمسين على الإبقاء على نسبة الـ50% لفترة انتقالية لحين إعداد الإستحقاقات الدستورية إلا أن ما حدث كان علي خلاف ما توافق الجميع.

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