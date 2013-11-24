مسئول أمريكي يكشف حصول محادثات سرية بين واشنطن وطهران منذ الصيف

كشف مسؤول أميركي كبير بعد توقيع اتفاق مرحلي مع طهران بشأن برنامجها النووي في جنيف الأحد أن محادثات ثنائية جرت منذ الصيف بين الولايات المتحدة وايران لكنها بقيت سرية حتى الآن.

واوضح هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته “أجرينا عدداً ضئيلاً من المحادثات الثنائية مع الإيرانيين بعد انتخاب الرئيس (حسن) روحاني في يونيو”، مؤكداً بذلك معلومات كشفها مساء السبت الموقع الالكتروني المتخصص بشؤون الشرق الاوسط “مونيتور”.

وأكد هذا المسؤول أن هذه اللقاءات التي تضاف إلى اتصالات عبر الهاتف والرسائل بين روحاني ونظيره الأميركي باراك أوباما، وكذلك المحادثات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين محمد جواد ظريف وجون كيري منذ سبتمبر، لم يكن الهدف منها اختصار الطريق امام مجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين) اضافة الى المانيا.

وقال “ظلت الولايات المتحدة دوما في غاية الوضوح بأن خمسة زائد واحد هي جهة التفاوض مع ايران سعياً للتوصل الى اتفاق بشأن المسألة النووية”، مضيفاً “أجرينا بعض المحادثات الثنائية المحدودة مع الايرانيين اضافة الى مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد والتي استهدفت تطوير الافكار التي يمكن ان نطرحها في محادثات خمسة زائد واحد”.

وأكد “أن أي محادثات ثنائية أجريناها مع الايرانيين كان الهدف منها تعزيز المفاوضات ضمن مجموعة 5+1″.