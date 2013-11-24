بالصور.. محافظ أسوان يكرم الطالبة الفائزة بالمسابقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية

قام اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان بتكريم الطالبة سارة وائل منير التي فازت بالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في المسابقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة الإحتفال بيوم الصحة العالمي 2013 ، والتي شارك فيها طلاب وطالبات من 13 دولة على المستوى الإقليمي تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 18 عاماً.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على حرص الدولة تشجيع وإثابة أبناءها في جميع المجالات ، وخاصة من لديهم المهارات والقدرات والابتكارات الفنية والفكرية والعلمية مما يساهم في إعلاء شأن مصر بمختلف المحافل والمنظمات العالمية ، لافتاً إلى أن فوز سارة وائل في هذه المسابقة الدولية يؤكد على أن أسوان زاخرة بالمواهب والكوادر البشرية القادرة على النهوض بها في مختلف القطاعات بجانب الحصول على المراكز المتقدمة في جميع المسابقات المحلية والدولية سواء على المستوى المؤسسي أو الأفراد وهو الذي يتطلب من المحافظة توظيف ذلك في جهود التطوير والتجميل والتنمية .

وفي السياق ذاته أشاد وائل منير والد الطفلة الفائزة بإهتمام المحافظ بتكريم سارة ، وهو الذي يعكس تغيير المفاهيم والرؤى تجاه المواهب الناشئة والشابة مما يفتح الطريق أمامهم لمستقبل أفضل ، مؤكداً على تمتع سارة بقدرات خاصة في مجال الرسم حيث فازت من قبل على مستوى الجمهورية ، كما أنها متفوقه في التحصيل الدراسي حيث أنها حصلت على المركز الثاني في التفوق المدرسي على مستوي مجمع اللغات التجريبية بادفو بالصف الثالث الابتدائي ، وهي تمتاز بالخيال الواسع والقدرة على تجسيد المكونات من خلال لوحات فنية سواء كانت في شكل البورترية أو المناظرالطبيعية أو الأعمال التشكيلية.

وأضاف وائل منير بأن المسابقة التي شاركت فيها سارة تم الإعلان عنها داخل المدرسة بمنشور من منظمة الصحة العالمية يحدد محور وموضوع الرسم وهو ” ارتفاع ضغط الدم ” حيث تقدمت بالمشاركة فيها من خلال عمل فني يجسد أسباب هذا المرض مثل الخمول والتدخين والغذاء غير الصحي والاستخدام المفرط في تناول الطعام والكحليات ، مشيراً إلي أن سارة فازت من ضمن 5 مشاركين في المسابقة من مصر ، فيما فاز بالمركز الأول متسابق من البحرين حيث قام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بتكريم الفائزين في حفل كبير بالقاهرة .