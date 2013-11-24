زي النهاردة.. صباح السالم الصباح أميرا للكويت 24 نوفمبر 1965

ولد أمير الكويت الثاني عشر، صباح السالم الصباح، في عام 1913، حيث ينحدر من سلسله الأمراء بعد الاستقلال، وهو ابن الشيخ سالم المبارك الصباح من زوجته منيرة محمد الدبوس.

كلفه الشيخ أحمد الجابر الصباح، بتأسيس الشرطة الكويتية بعد أحداث المجلس التشريعي الثاني، قبل أن يأتي أميرا للكويت، وكان عدد أفرادها 80 شرطيًا، وفي 1955 قام بجلب أول بعثة من الشرطة المصرية للعمل على تدريب رجال الشرطة، وكانت تضم 7 ضباط، وخبير مدني في البصمات، واستمر في هذا المنصب حتى 1959.وفي 1959 عينه أخيه الشيخ عبد الله السالم الصباح، رئيسًا لدائرة الصحة العامة، وفي تلك الفترة شهدت الكويت الكثير من التقدم في مجال الخدمات الطبية، حيث قبلت كعضو في منظمة الصحة العالمية في مايو 1960.ومن أعماله أثناء رئاسة الدائرة أصدار قانون يلزم بتسجيل كل مولود جديد وتطعيمه ضد مرض الجدري الذي كان يضرب الكويت من حين إلى آخر كما حارب مرض السل الذي كانت الكويت تعاني منه ونظم قوافل توعية طبية واستمر في هذا المنصب حتى 17 يناير 1962 عندما عين وزيرًا للخارجية وذلك في أول تشكيل حكومي في الكويت.وفي 17 يناير 1962 عين وزيرًا للخارجية في الحكومة الكويتية الأولى بعد الاستقلال حتى أجريت انتخابات أول مجلس أمة في الكويت، و عين رئيسًا لمجلس الوزراء وشكل أول حكومة في العهد الدستوري، ثم عين وليًا للعهد في أكتوبر 1962 إلي أن تولى الحكم في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر 1965، بعد وفاة الشيخ عبد الله السالم الصباح.أدى «السالم» اليمين الدستورية في مجلس الأمة في جلسة خاصة ومما تم في عهده إنشاء جامعة الكويت في 1966 وضمت كليتي الآداب والعلوم وفي 1969دشن الجزيرة الاصطناعية في ميناء الأحمدي، وفي 1976 وضع حجر الأساس لمشروع الغاز في ميناء الأحمدي، وكان آخر من ودع الرئيس جمال عبد الناصر بعد قمة القاهرة في 28 سبتمبر 1970 في المطار، وبعدها توفي عبد الناصر إلى أن توفي في 31 ديسمبر 1977.