المركزى للمحاسبات: لم نتخذ بعد إجراءات ضد الـ50 لانتزاعها اختصاصاتنا

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن أعضاء الجهاز لم يقررون اتخاذ أى إجراءات تصعيدية بعد إبداء اعتراضهم على كثير من المواد الخاصة بالجهاز فى الدستور، مؤكداً أنهم ينتظرون رد لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، عليهم، بعد اللقاء الذى جمع بين ممثلى الجهاز واللجنة أول أمس، لتسجيل اعتراض الجهاز رسمياً على المقترح الدستورى بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، فضلاً عن اختصاصها الأصيل فى التحقيق فى تلك المخالفات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة وعدت وفد الجهاز بالنظر فى الاعتراض المقدم لها على بعض المواد الخاصة بهم، والمادة الخاصة بالنيابة الإدارية، مؤكداً أن هناك خطوات تصعيدية جديدة فى حال عدم الاستجابة لاعتراض الجهاز.

وكان وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات قد قام بزيارة لجنة الخمسين، وكان فى استقبالهم الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس اللجنة، والدكتور جابر نصار والدكتور عمرو الشبكى والدكتورة عزة العشماوى والدكتور أحمد خيرى، وتم تدوين ملاحظات الجهاز، لعرضها على باقى أعضاء اللجنة.