سائقو سيارات أجرة بقرية فى الغربية يتظاهرون للمطالبة بإنشاء موقف

تظاهر العشرات من سائقى سيارات الأجرة "الميكروباص" العاملة على خط "القرشية – طنطا" مساء أمس السبت، أمام مدخل قرية "القرشية" التابعة لدائرة مركز "السنطة" بالغربية، للمطالبة بإنشاء موقف خاص بهم.

كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطار من نقطة شرطة القرية المذكورة، يفيد بتجمهر السائقين فى مدخل القرية، وتهديدهم بقطع خط السكة الحديد الداخلى بالغربية (السنطة – المحلة), وامتناعهم عن العمل، مما تسبب فى تكدس المواطنين فى الموقف، وكذلك زحام شديد فى موقف المرشحة بمدينة طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية، وقوة من ضباط وحدة مباحث مركز السنطة لمكان التظاهر, ونجحت الأجهزة الأمنية فى إقناع السائقين باللجوء للحل السلمى، من خلال تقديم طلبات رسمية لمجلس مدينة السنطة, وإدارة المواقف, وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 13643 إدارى مركز السنطة.