أخبار عاجلة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معاناة ميلان مستمرة بالتعادل أمام جنوة

Google+ Print
معاناة ميلان مستمرة بالتعادل أمام جنوة معاناة ميلان مستمرة بالتعادل أمام جنوة

استمر فريق ميلان في تقديم نتائجه السيئة هذا الموسم بعد أن تعادل مع ضيفه جنوة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الأسبوع الـ12 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي بالدوري ليواصل الفريق معاناته المحلية هذا الموسم.

وافتتح البرازيلي كاكا أهداف المباراة في الدقيقة 4 من المباراة بطريقة رائعة بعد أن روض كرة طولية داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل شباك بيرن حارس جنوة، إلا أن مهاجم ميلان السابق جيلاردينو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 9 بضربة جزاء.

وحصل بالوتيلي على ضربة جزاء في الدقيقة 36 طرد على إثرها مانفريديني مدافع جنوة إلا أن مهاجم ميلان فشل في تحويلها لهدف ثان بعد أن سددها ضعيفة في منتصف المرمى لم يجد بيرن صعوبة في إبعادها.

وفي الشوط الثاني تسابق لاعبو ميلان في إهدار الفرص السهلة وسط تكتل دفاعي قوي لجنوة الذي لم يحاول المجازفة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي كما أنه مهدد لفقدان هذا المركز يوم الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع