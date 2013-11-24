معاناة ميلان مستمرة بالتعادل أمام جنوة

استمر فريق ميلان في تقديم نتائجه السيئة هذا الموسم بعد أن تعادل مع ضيفه جنوة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الأسبوع الـ12 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي بالدوري ليواصل الفريق معاناته المحلية هذا الموسم.

وافتتح البرازيلي كاكا أهداف المباراة في الدقيقة 4 من المباراة بطريقة رائعة بعد أن روض كرة طولية داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل شباك بيرن حارس جنوة، إلا أن مهاجم ميلان السابق جيلاردينو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 9 بضربة جزاء.

وحصل بالوتيلي على ضربة جزاء في الدقيقة 36 طرد على إثرها مانفريديني مدافع جنوة إلا أن مهاجم ميلان فشل في تحويلها لهدف ثان بعد أن سددها ضعيفة في منتصف المرمى لم يجد بيرن صعوبة في إبعادها.

وفي الشوط الثاني تسابق لاعبو ميلان في إهدار الفرص السهلة وسط تكتل دفاعي قوي لجنوة الذي لم يحاول المجازفة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي كما أنه مهدد لفقدان هذا المركز يوم الأحد.