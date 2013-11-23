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مفيد فوزي: سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم حافظ وشقيقتها تعلم!

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مفيد فوزي: سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم حافظ وشقيقتها تعلم! مفيد فوزي: سعاد حسني تزوجت من عبد الحليم حافظ وشقيقتها تعلم!

قال الإعلامي مفيد فوزي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "قصر الكلام"، الذي يعرض على قناة "أم بي سي " إنّه أصاب حينما أعلن خبر زواج العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من السندريللا سعاد حسني، مشدّداً على أنّه علم بهذا الخبر منها شخصياً، أثناء وجودها في باريس، وكان لديه تسجيل لذلك، إلا أنه تعرّض للاحتراق في حادث حريق منزله.
وأوضح فوزي أنّ أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت على علم بهذه الزيجة.

 

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