محافظ الإسكندرية يكشف عن مشروع انشاء كورنيش جديد

كشف محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي ، عن انتظاره لموافقة وزارتي الآثار والبيئة للبدء في إجراءات إنشاء كورنيش جديد موازي للكورنيش البحري الحالي بالإسكندرية.

وأضاف المحافظ أن تكلفة المشروع تصل إلي 70 مليار دولار والباب سيفتح أمام جميع الشركات الراغبة في العمل لتقديم عروضها للقيام بهذا المشروع الضخم معتبرا إياها مسالة وقت.

ولفت مهدي خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه يدرس أوضاع عدد الشقق والأراضي المملوكة للدولة ومحافظة الإسكندرية المستولي عليها أو الغير مستغله تمهيدا للاستفادة منها في المرحلة القادمة بما يخدم أهالي المحافظة ووضعها التاريخي والسياحي.

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