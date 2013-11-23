آرسنال يحافظ على القمة بعد فوزه على ساوثهامبتون بثنائية نظيفة

حسم آرسنال المُتصدر القمّة مع ضيفه ساوثمبتون بفوزه عليه 2-0، لينفرد بالقمة بعد تعادل ليفربول في نفس التوقيت مع مُضيفه إيفرتون.

في المباراة الأولى على ملعب الإمارات في لندن وأمام أكثر من 60 ألف مُتفرج، عاند الحظ في البداية أصحاب الأرض فأصاب جاك ويلشير منتصف القائم الأيمن في الدقيقة “11″، والويلزي آرون رامسي أسفل القائم ذاته بمتابعة بالكعب في الدقيقة “18″.

ودفع حارس ساوثمبتون البولندي أرتور بوروتش ثمن خطأ فادح عندما حاول التلاعب بالكرة أمام المُهاجم الفرنسي أولييفه جيرو الذي خطفها ووضعها بسهولة في الشباك مُفتتحًا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة “22″.

وكاد جاي رودريجيز أن يأتي بالتعادل بعدما أسقط الكُرة على قدمه اليمنى داخل المنطقة وتابعها طائرة بالقدم نفسها تألق حارس آرسنال، البولندي أيضا فويسيتش شيزيني في إبعادها في الدقيقة “40″.

وفي الشوط الثاني، بقيت الأفضلية الميدانية لأرسنال الذي هدد مرمى الفريق الزائر أكثر من مرة إلى أن حصل مُدافعه العملاق الألماني بير ميرتيساكر على ركلة جزاء تسبب بها البرتغالي حوزيه فونتي ونفذها جيرو بنجاح في أسفل الزاوية اليُسرى في الدقيقة “86″ رافعًا رصيده إلى 7 أهداف.

بهذا الفوز ارتفع رصيد آرسنال إلى 28 نقطة وابتعد عن أقرب مُنافسيه “ليفربول” الذي اكتفى بالتعادُل في ديربي الميرسيسايد مع مُضيفه إيفرتون بنتيجة 3-3.