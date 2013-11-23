الخارجية الأمريكية: «كيري» يبحث مع «هيج» عددًا من ملفات الشرق الأوسط في لندن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين باساكي، السبت، إن وزير الخارجية، جون كيري، سيتوجه إلى لندن، الأحد، قادمًا من جنيف للاجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج . وأوضحت «باساكي» أن محادثات «كيري» مع نظيره البريطاني ستتركز على إيران، وسوريا، ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يجتمع «كيري» في لندن أيضًا مع رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، لبحث الوضع الأمني، والإصلاحات السياسية في ليبيا.في سياق متصل، قالت قناة «سي إن إن» الأمريكية إن توجه «كيري» إلى لندن يعني أن أي اتفاق مبدئي بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب أن تتوصل إليه القوى الغربية المجتمعة حاليًا في «جنيف»، ووزير الخارجية الإيراني خلال الـ12 ساعة المقبلة .

شبكةعيونالإخبارية

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