رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر : نسعي لإنعاش المجال السياحي

قال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر أن جهود قطاع السياحة تتمركز حاليا حول إستعادة الأرقام والعوائد التي كنا نحققها قبل الأزمات التي مرت بها مصر والتي تسببت في توقف القطاع عن العمل لفترات طويلة.

ونفى عجمي إمكانية تقييم التأثيرات والتداعيات التي صاحبت ذكرى أحداث محمد محمود والشغب الذي شهدته بعض المدن المصرية خلال الأسبوع الماضي والجاري مؤكداً أنه من المبكر التنبؤ بأي مؤشرات ناتجة عن هذه الاحداث .

وأكد أن السياحة المصرية بدأت تستفيد من توجه العديد من الدول الغربية نحو إلغاء حظر السفر لمصر والذي قررته خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار الأمني وبمجرد رفع الحظر عن السفر إلى مصر بدأت الحياة تعود للسياحة المصرية من جديد.