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بالفيديو .. المحمدي وكريستال بالاس يفسدان مشاركة جدو الأولى في الدوري الإنجليزي

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بالفيديو .. المحمدي وكريستال بالاس يفسدان مشاركة جدو الأولى في الدوري الإنجليزي بالفيديو .. المحمدي وكريستال بالاس يفسدان مشاركة جدو الأولى في الدوري الإنجليزي

أفسد أحمد المحمدي جناح هال سيتي المشاركة الأولى لزميله محمد ناجي "جدو" مهاجم في الفريق بالدوري الإنجليزي حين خسر فريقهما من كريستال بالاس بهدف يوم السبت.

وحل كريستال بالاس ضيفا على النمور ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وشارك المحمدي في المباراة كاملة، بينما دخل جدو في الدقيقة 77 ليشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي بعد نحو ثلاثة أشهر من انضمامه للفريق معارا من الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل جدو ويطرد يانيك بولاسي مهاجم كريستال بالاس بعدها بدقيقة.

وفي الدقيقة 81 حمل المحمدي الكرة ليلعب رمية تماس قرب منطقة جزاءه لكنه تباطأ في لعبها حتى رماها نحو جدو ورقيبه على خط الملعب.

وفاز رقيب جدو بالصراع الهوائي لتذهب الكرة إلى كاميرون جيروم الذي توغل في منطقة جزاء هال ومررها لباري بانان الذي وضعها في المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة سدد جدو كرة قادمة من ركلة ركنية لكن مدافع كريستال بالاس أخرجها من على خط المرمى.

وتجمد رصيد هال سيتي عند 14 نقطة في المركز الـ13، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

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فيديو اليوم السابع

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