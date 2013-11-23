الأبنودي: طرد السفير التركي "أقل واجب" ويجب تكراره مع "قطر"

وصف الشاعر، عبد الرحمن الأبنودى، طرد مصر للسفير التركى وسحب السفير المصرى من أنقرة بأنه "أقل واجب" نقوم به في مواجهة "نظام أردوغان" "الأحمق" و"المتطفل"، على حد قوله.

وأضاف الخال الأبنودي، أن الإدارة التركية تعتقد أن مصر دولة أقل شأنا من بلادهم، ويمكنها أن تصبح "مقاطعة" كما كان سابقًا.

وأوضح الأبنودي، أنه على مصر أن تتعامل بحزم مع كل من يتطاول أو يتآمر عليها، وأن تطبق ذلك على قطر لوضع كل "دويلة" في حجمها الحقيقى أمام عظمة الشعب المصرى وتاريخه المجيد، ومستقبله الذي يطمح إليه، ولن يتخلى عنه مهما كانت ألاعيب هذين الشيطانين.

شبكةعيونالإخبارية

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