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Miley Cyrus تحتفل بعيدها الـ٢١

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Miley Cyrus تحتفل بعيدها الـ٢١ Miley Cyrus تحتفل بعيدها الـ٢١

تحتفل النجمة العالمية المثيرة للجدل Miley Cyrus السبت بعيدها الحادي والعشرين. وقد ولدت Cyrus وسط عائلة فنية في 22 تشرين الثاني عام 1992، وهي ابنة المغني Billy Ray Cyrus.
برزت كأول ظهور لها في مسلسل Hannah Montana كممثلة، كذلك كنجمة أطفال Diseny، وبعدها انتقلت الى عالم الغناء والاستعراض حيث استطاعت أن تحصد ملايين المعجبين والمعجبات المراهقين في كافة أنحاء العالم.
وتم بيع ثلاث ملايين نسخة من ألبومها Meet Miley Cyrus في الولايات المتحدة الأميركية فقط. وهي التي شغلت الرأي العام الإعلامي من خلال كليبها واستعراضها الجريئين، حيث ظهرت عارية بشعر قصير وأوشام ملأت جسدها، وفي الفترة الاخيرة قامت بصبغ حاجبيها باللون الأشقر الفاتح.
في ألبومها الأخير، wrecking ball ظهرت عارية تماماً ولاقت نقذاً لاذعاً حتى من معجبيها، لكن تبقى Miley Cyrus صاحبة الوجه الطفولي نجمة الأطفال المفضّلة في Disney والنجمة المفضلة لدى محبي عالم البوب.

 

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