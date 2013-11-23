إنشاء شركة مصرية كينية برأسمال 50مليون دولار للاستثمار فى الطباعة

أعلن الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ورئيس البعثة المصرية المشاركة فى معرض كيميكس المقام فى كينيا، إنشاء شركه مصريه كينية برأسمال 50 مليون دولار بالعاصمة الكينية نيروبى للاستثمار فى قطاع الطباعة والتغليف تستهدف السوق الكينى والأسواق المجاورة.

وأضاف هلال أنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إنشاء اتحاد أفريقى للطباعة والتغليف والنشر يضم فى عضويتها حتى الآن إلى جانب مصر 7 دول أفريقية هى المغرب وتونس والجزائر والسودان وتشاد وكينيا.

من جانبه، دعا لبن اونلينى رئيس غرفة تجارة وصناعة كينيا الشركات المصرية للتواجد بقوة فى السوق الكينى واستغلال المناخ العام المحفز للاستثمار فى كينيا حاليا، موضحا أنه سيكون للشركات المصرية فقط مزايا لا تتمتع بها الشركات المنافسة فى السوق، مشيرا إلى أن أفريقيا للأفارقة وليس للصينيين أو الهنود فى أشارة منه لعدم التواجد المصرى فى السوق الكينى.

وأضاف خلال اللقاء الذى عقده مع أعضاء البعثة المصرية، أنه من المقرر أن يزور القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لبحث سبل تفعيل البروتوكول الذى وقعته الغرفة مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وعرض صورة كاملة عن مناخ الاستثمار فى كينيا والسياسة الصناعية على الشركات المصرية.

وشدد هلال على ضرورة توافر المعلومة من قبل الجانب الكينى عن السياسة الصناعية حتى يتم التكامل بين الجانبين المصرى والكينى، مشددا على أن الشركات المصرية تستهدف التكامل مع نظيرتها الكينية وتكملة النقص فى السوق الكينى وليس المنافسة.

من جانبه، كشف خالد عبده رئيس غرفة الطباعة عن نجاح الشركات المشاركة فى المعرض والعاملة فى قطاع الطباعة والتعبية والتغليف وعددها ثمانى شركات فى التوصل إلى اتفاق مع غرفة صناعة وتجارة كينيا على إعطاء أولوية للشركات المصرية فى المناقصات الحكومية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسى الكينى وتوفير الأدوات ألمكتبيه والورقية.

وقال إنه تم التفاوض مع إحدى الشركات الكينية بشأن إنشاء شركة مصرية كينية مشتركة برأسمال 50 مليون دولار للاستثمار فى قطاع الطباعة والتعبية والتغليف تضم إنشاء مطبعه كبيره ومصنع للورق وآخر للكرتون.

وأوضح أن الشريك الكينى من المقرر أن يزور مصر خلال أيام للاتفاق على التفاصيل النهائية للمشروع وتوقيع عقد إنشائه بمنتصف ديسمبر القادم.

وقال إن غرفة الطباعة ستعلن خلال أيام تفاصيل إنشاء اتحاد أفريقى للطباعة والتعبية والتغليف موضحا أنها خاطبت غرف الطباعة فى كل من تونس والمغرب والجزائر وتشاد وكينيا والسودان وجنوب السودان بشأن إنشاء الاتحاد الأفريقى للطباعة وأنها جميعها دعمت المبادرة وأنه جارى مخاطبة وزارة الخارجية لوضع المبادرة قيد التنفيذ.

وأوضح أن مبادرة تأسيس الاتحاد تستهدف التأكيد على مبدأ أساسى هو أن ما يطبع لأفريقيا يطبع فى أفريقيا فضلا عن الاتفاق على عقد معرض خاص بالطباعة والتعبية والتغليف يعقد بشكل دورى كل عامين بالتناوب ما بين عواصم الدول أعضاء الاتحاد.

من جانبه، قال زكى عبد الفتاح رئيس شركة توارت الشركة المنظمة للمعرض أنه تم الحصول من السلطات الكينية على مميزات خاصة للمصريين تشمل تخصيص أراضٍ للاستثمار بحق الانتفاع لمده 99 عاما وإعفاء ضريبى لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وكذلك توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمكتب التمثيل التجارى المصرى بنيروبى.

>