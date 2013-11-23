وزير الشباب: تطوير مراكز جنوب سيناء وافتتاح مدينة شبابية بشرم الشيخ

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب أنه تقرر تطوير مراكز الشباب في جنوب سيناء وافتتاح المدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال العيد القومى للمحافظة والتى تكلف انشاؤها 85 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الشباب اليوم لمركز شباب طور سيناء ومركز شباب الساحل ومركز شباب الصيادين بمحافظة جنوب سيناء، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية بالمحافظة للتعرف على متطلباتها وأبرز الأنشطة التى تقدمها لنشء وشباب سيناء.

وقال خلال جولة تفقدية انه تقرر إنشاء ملعب خماسي “نجيل صناعى” بمركز شباب طور سيناء، وتطوير أرضية الملعبين الخماسيين الموجودين بمركزى شباب الساحل والصيادين بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى دعم المراكز الثلاثة بمبلغ 150 ألف جنيه بواقع 50 ألف لكل مركز لإنشاء حديقة للأطفال وتزويدها بالألعاب الحديثة.

وابلغ الوزير أعضاء مركز شباب طور سيناء أن وزارة الشباب ستقوم بتزويد المركز بحمام سباحة على أعلى مستوى، وتطوير غرفة خلع الملابس المتواجدة به ، مشيرا فى نفس السياق إنه سيتم تزويد صالة اللياقة البدنية بمركز شباب الساحل بأحدث الأجهزة.

وخلال زيارته لمركز شباب الصيادين، كشف عبد العزيز بأنه سيتم تزويد المركز بأجهزة حاسب آلى جديدة ودعمه بصالة لياقة بدنية، وانشاء نادى اجتماعى به.

وصرح عبد العزيز بان هذه الزيارة التفقدية لمحافظة جنوب سيناء تهدف إلى متابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية فى مدينتى شرم الشيخ وطور سيناء، والتعرف على المشكلات على ارض الواقعواتخاذ القرارات الفورية بشأنها.

وأشادعبد العزيز بدور اللواء خالد فخرى محافظ جنوب سيناء وقدرته على الإنجاز والمتابعة واتخاذ القرارات فيما يخص تطوير المنشآت الشبابية بالمحافظة.

ا ش ا