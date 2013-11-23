استكمال معمل زراعة الأنسجة النباتية بالوادى الجديد بتكلفة نصف مليون

قال الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن فرع أكاديمية البحث العلمى بالمحافظة قد انتهى من استكمال مشروع معمل زراعة الأنسجة النباتية بمقر فرع الأكاديمية بتكلفة إجمالية بلغت نصف مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى النباتى للأصول المتميزة والأصيلة لأشجار النخيل بالوادى الجديد، وكذلك استزراع أصناف عالية الجودة من أصناف عديدة من أشجار الفاكهة والموالح.

وفى سياق متصل أكد عبد الوهاب، فى بيان اليوم، أن وفدا من وزارات التعاون الدولى والزراعة والتعليم العالى سيزور المحافظة خلال أيام لمتابعة تنفيذ مشروع مركز جامعة أسيوط لزراعة الصحراء، ومشروع مركز إدارة الموارد المائية والأرضية، وذلك بهدف زراعة أصناف جديدة من القمح على الإنتاجية وزراعة النباتات المنتجة للوقود الحيوى.

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