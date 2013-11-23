مستشار بمجلس الدولة يتقدم بمقترح لتطوير السكة الحديد

تقدم المستشار وليد ندا، القاضى بمجلس الدولة وعضو قسم الفتوى بإدارة النقل والمواصلات، بمقترح إلى هيئة السكة الحديد لتحسين وتطوير الخدمة، وتوفير مصدر دخل جديد للهيئة تخفيفا للعبء الواقع على خزانة الدولة.

وتعتمد فكرة المقترح على أن يتولى القطاع الخاص بصيانة قطارات السكة الحديد مقابل إعلان عن منتجاته داخل وخارج القطار، وأن يتم الإعلان عن مزايدة علنية عن تأجير بعض قطارات السكة الحديد – كمرحلة أولى - لنشر الإعلانات عليها مقابل قيام الشركة المعلنة بصيانة القطار المعلن عليه لمدة ثلاث سنوات – مثلا - على أن تكون السنة الأولى مجانا.

كما تقوم الشركة المعلنة بتصميم كافة احتياجات القطار الداخلية باسم الشركة المعلنة "ستائر القطار – تنجيد الكراسى – أدوات البوفيه - شاشة تليفزيون داخل كل عربة من عرباته تحمل اسم الشركة وتتضمن عرضا لمنتجات الشركة المعلنة"، بالإضافة إلى باقى الإعلانات الملصقة على باقى القطار من الداخل والخارج، وتخصيص مكان فى كل محطة تتولى تطويره باسمها يعلن من خلاله عن منتجات الشركة.

وأكد المستشار ندا أنه فى حالة تنفيذ هذا المقترح سيتم تطوير السكة الحديد فى ثوبها الجديد، بدلا من الشكل الذى نراه الآن، دون أن تتحمل الدولة التزامات وأعباء مالية، ويعود المواطنون لاستخدام السكة الحديد بدلا من عزوف الكثيرين عنها لعدم آدميتها، لافتا إلى أن حل مشكلة المواصلات تبدأ بحل مشكلة النقل الجماعى، وعلى رأسها السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتنمية روح المنافسة بين الشركات للوصول إلى أفضل خدمة للمواطن، فالخدمة الجيدة تدل على المنتج الجيد، وخلق فرص عمل واستثمارات من نوع جديد فى مجال الدعاية والإعلان داخليا وخارجيا، كما ستستفيد الشركات المعلنة بالدعاية والإعلان عن منتجاتها ليلا ونهارا أمام مستخدمى السكة الحديد، بدلا من إعلانات التليفزيون التى تكلفهم الكثير من الأموال.

كما تقدم المستشار ندا، نيابة عن المئات من أهالى محافظة دمياط التى ينتمى إليها، بطلب لتشغيل قطار سريع بين القاهرة ودمياط مباشرة، وذلك لتوفير الخدمة اللائقة لأبناء المحافظة.