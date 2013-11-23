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الرئيس التركى : تألمنا بقرار مصر بسحب السفير ونتمنى عودة العلاقات

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الرئيس التركى : تألمنا بقرار مصر بسحب السفير ونتمنى عودة العلاقات الرئيس التركى : تألمنا بقرار مصر بسحب السفير ونتمنى عودة العلاقات

أوضح الرئيس التركي “عبد الله جول”، أن تشهد ممرحلة غير عادية، متمنيا أن يكون ما جرى بين تركيا ومصر عبارة عن وضع مؤقت، وأن تعود مصر قريباً إلى الديمقراطية، على خلفية طلب الانقلاب المصرية من سفير الجمهورية التركية في القاهرة مغادرة البلاد،.

جاء ذلك في مجمل رده على أسئلة الصحفيين خلال زيارته لمقر ولاية “كيرسون” شمال تركيا، مضيفا أن تركيا ومصر هما دولتان كبيرتان تشكلان ضفتي البحر المتوسط.

وشدد “غل” أن “تركيا ومصر قريبتان من بعضهما كأنما لو كانتا تفاحة إنقسمت قسمين، وأنهما ارتبطتا عبر التاريخ بأواصر علاقات متينة”، فضلاً عن أن رجال الأعمال الأتراك يقومون بنشاط هام في مصر، “ومما لا شك فيه أن ما جرى في مصر مؤخراً سبب لنا الكثير من الألم، وقد صرحنا عن ذلك علناً، وما آمله أن تعود الأمور إلى طبيعتها”.

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