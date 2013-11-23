إخلاء سبيل دينا الشربينى بكفالة 5000 جنيه.. والنيابة تستأنف على القرار

قررالمستشار محمد العطار قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل إخلاء سبيل الممثلة دينا الشربينى بكفالة 5 آلاف جنيه، وتجديد حبس صديقها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة.

كانت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات وسط القاهرة، قد أمرت بحبس الممثلة دينا الشربينى وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب أن ووجهت لهما النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية.

> وفور صدور قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل “الشربينى” قامت النيابة العامة بالإستئناف على القرار الصادر بإخلاء سبيلها على أن ينظر الإستئناف غدا أمام جنح مستأنف قصر النيل والتى تنعقد بمحكمة زينهم.

وشهدت جلسة اليوم مرافعة دفاع المتهمين والذى طالب بإخلاء سبيلهم بأى كفالة مالية تراها المحكمة، ودفع محمد حمودة عضو هيئة الدفاع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. حيث دخلت” الشربينى ” المحكمة ترتدى نقابا لإخفاء معالم وجهها، فيما منع اقارب الفنانة الصحفيين من الاقتراب أو تصويرها.

> وأنكرت “الشربينى” أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أن الشخص الذي كان موجودا معها هو صديق، وأن هذا اللقاء تم بينهما بعد أن وعدها بتعريفها على أحد المنتجين للعمل معه.

كشفت التحريات، أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتخاذ أحد تجار المواد المخدرة لشقة بشارع سرايا الجزيرة بمنطقة الزمالك وكرا لترويج المخدرات على زبائنه من المدمنين.

وعلى إثره تم استصدار إذن من النيابة العامة، واقتحم ضباط مكافحة المخدرات الشقة وتم القبض على “الشربينى” أثناء شرائها لمخدر الكوكايين من التاجر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها مع صديقها إلى النيابة.