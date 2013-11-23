سفير أثيوبيا بالخرطوم يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع السودان

أكد سفير أثيوبيا بالخرطوم أبادى زيمو، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والسودان وإعطاء الاستثمار السودانى أولوية خاصة.

وقال زيمو في-تصريح صحفى اليوم السبت- إن السفارة الأثيوبية كونت لجنة لبحث سبل تفعيل الاستثمار والتجارة بين البلدين، ولمساعدة المستثمرين السودانيين ومعرفة مشاكلهم وحلها للعمل فى أثيوبيا، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال السودانيين لبحث هذا الموضوع.

وأبدى السفير الأثيوبى لدى الخرطوم، استعداد بلاده لتسهيل فرص الاستثمار والمعالجات وإعطاء المشاريع الإستراتيجية الهامة للسودان خاصة فى مجال الزراعة والصناعة والتعليم والاتصال بالسودانيين.

ودعا زيمو، إلى زيادة النشاطات الاستثمارية فى أثيوبيا حتى تسهم بدورها فى تطوير التبادل التجارى، وفتح فرص استثمارية فى شتى المجالات، مؤكدا على مساعدة المستثمرين السودانيين لتوفيق أوضاعهم فى أثيوبيا لتنمية وتطوير الاستثمارات بين الجانبين.