الرئيس الموريتانى: المعارضة تتحمل مسئولية مقاطعتها للانتخابات

حمل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز على، المعارضة مسئولية مقاطعتها الانتخابات البرلمانية والبلدية التى تجرى اليوم فى بلاده.

وقال ولد عبد العزيز ـ بعد قيامه تصويته فى مركز العقارات وسط نواكشوط اليوم السبت - إن المعارضة اختارت طريقها بنفسها وتتحمل مسئولية اختيارها.. مشيرا إلى أنه كلف رئيس وزرائه مولاى ولد محمد الأغظف بالحوار معها وتقديم جميع الضمانات لها، غير أن النتيجة جاءت بهذه الطريقة بقرار من المعارضة لا علاقة للنظام به.

وأضاف أن الدولة بذلت كل الجهود من أجل ضمان مشاركة جميع الفاعلين السياسيين فى الانتخابات التشريعية والبلدية وتأخرت الانتخابات طيلة العامين الماضيين وقدمت جميع الضمانات التى يمكن أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

وخلص إلى أن المعارضة خسرت صوتها فى البرلمان لمدة خمس سنوات.. مشددا على أن باب الحوار يبقى مفتوحا، غير أن من لا يحتكم إلى صناديق الاقتراع يبقى فى ذهنه أنه يمتلك شعبية وهمية، وهذا ما ستجيب عنه هذه الانتخابات.

وتقاطع عشرة أحزاب معارضة الانتخابات البرلمانية والبلدية التى تجرى اليوم فى موريتانيا بمشاركة 64 حزبا سياسيا.