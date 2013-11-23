ماذا قالت نوال الكويتيّة لأحلام في آخر اتصال بينهما؟

احتفل جمهور ومحبو نجمة الغناء نوال الكويتية بعيد ميلادها، وقاموا بنشر كلمات أغانيها المشهورة في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في حين فاجأت خبيرة التجميل الكويتية آلاء دشتي الجمهور بنشر صور لنوال تظهر فيها بلوك جديد، ولاقت الصورة إستحسان جمهورها .

نوال ردّت على جمهورها عبر تويتر بكلمات رقيقة جاء فيها " كل عام وأنا حبي وتقديري وإحترامي لكم يزيد ويكبر ومخلصة لكم طول عمري، شكرا "حبايبي" والله لا يحرمني منكم ولا من دعمكم لي.. كل عام وأنتم حبايبي سبب نجاحاتي وفخري وكل عام وأنتم في حياتي ".

وكانت نوال قد أطلّت مؤخراً في برنامج «محبوبي أنا» مع المغنية دنيا بطمة على شاشة الــ mbc واعترفت أنها لا تهوى الظهور في وسائل الإعلام كثيراً، إن لم يكن لديها ما تقوله لجمهورها نافية في الوقت ذاته خلافها مع الفنانة أحلام، مؤكدة أنها إتصلت بأحلام وقالت لها "إذا حدثت أي مشكلة بيننا لا سمح الله، علينا حلّها بعيداً عن وسائل الإعلام".

نوال قالت إنها تصبر إلى حد معين ولكنها تسكر الدنيا إذا طفح الكيل بها.

كما صرحت نوال أنها ترددت كثيرا في بث أغنية قدمتها باللهجة التركية بعنوان "الحقيقة" من ألحان النجم التركي إبراهيم تاتلاس، خشية من عدم تقبل جمهورها هذه التجربة الجديدة رغم أنها تجيد الحديث بالتركية نظراً لتواجدها المستمر في تركيا أثناء تسجيل أغاني ألبوماتها الأخيرة، نافية أن تكون إقامتها هناك مؤكّدة أنها لا تزال تعيش في الكويت مع زوجها الملحن مشعل العروج .

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