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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح أعمال تجديد مسجد "توماس وعافية"

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افتتح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مسجد توماس وعافية بعد تجديده وسط حضور جماهيرى مكثف من أهالى النوبة وقرية توماس وعافية.

ومن جانبه، أكد الشيخ ربيع عبده، مدير إدارة أوقاف عنيبة على أن المسجد يقع على مساحة 240م2 ويسع لـ500 مصلى، وتم تجديده بتكلفة 140 ألف جنيه بالجهود الذاتية، منها 40 ألف جنيه، ساهمت بها المحافظة، بجانب 20 ألف جنيه مساهمة من الأوقاف، مشيراً إلى أن المسجد تم بناؤه عام 1964 فور إنشاء مركز نصر النوبة عقب تهجير أهالى النوبة أثناء بناء السد العالى.

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