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بنزيمة يخوض مباراته رقم 200 مع ريال مدريد

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بنزيمة يخوض مباراته رقم 200 مع ريال مدريد بنزيمة يخوض مباراته رقم 200 مع ريال مدريد

(إفي) - يستعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة اليوم السبت لخوض مباراته الرسمية رقم 200 مع ريال مدريد، أمام ألميريا، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة خلال مشاركاته السابقة مع الريال 95 هدفا، في أربعة مواسم ونصف، ليحتل المركز الـ20 في قائمة الهدافين التاريخيين للميرينجي.

وأحرز بنزيمة 57 هدفا في الدوري الإسباني، و38 في دوري أبطال أوروبا مع الميرينجي.

وانتقل بنزيمة إلى ريال مدريد عام 2009 قادما من ليون الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف وست عن برشلونة المتصدر

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