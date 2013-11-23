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أمير الكويت يفتتح غدا اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

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أمير الكويت يفتتح غدا اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية أمير الكويت يفتتح غدا اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

يفتتح امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الاحد، فى الكويت الاجتماع السابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطنى والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية · وسيتناول الاجتماع الذى يستمر يومين ، بحث التقارير التى رفعتها لجنة التنسيق البرلمانى والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي والتى عقدت اجتماعاتها فى الكويت فى السابع من شهر نوفمبر الجارى ·

واوصت اللجنة خلال تلك الاجتماعات برفع تقرير الى رؤساء البرلمانات الخليجية ، تتضمن دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة فى المجال البرلماني ، اضافة الى بحث زيارة وفد من المجالس التشريعية الى الكونجرس الأمريكي وتنسيق السياسة الاعلامية الخارجية للمجالس التشريعية ، وتقوية العلاقات التشريعية مع المنظمات الحقوقية واجراء تعديلات على القواعد التنظيمية للاجتماع الدورى لرؤساء المجالس التشريعية ·

وسيتضمن حفل الافتتاح كلمة رئيس مجلس النواب فى مملكة البحرين خليفة بن احمد ثم كلمة رئيس البرلمان العربى احمد بن محمد الجروان ، وكلمة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى اضافة الى كلمة رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم ·

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