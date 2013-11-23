حبس 8 طلاب من أنصار مرسي فى اشتباكات المدينة الجامعية بجامعة الأزهر



> أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار “أحمد مجدى عبد الغنى” وكيل النيابة بحبس 8 طلاب من جامعة الأزهر من أنصار محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب داخل المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجة والتجمهر واستعراض القوة والشغب وإتلاف الممتلكات العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على خلاف القانون والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

وكان محيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر شهد أمس الجمعة ، بمدينة نصر اشتباكات متبادلة بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة من داخل المدينة من جانب، والأهالى وقوات الشرطة من خارج المدينة من جانب آخر، حيث قام طلاب جماعة الإخوان المحظورة بإلقاء الحجارة على قوات الأمن وإشعال حرائق بالأشجار داخل المدينة الجامعية ، بينما قامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع من خارج المدينة، وذلك لتفريق الطلاب داخل المدينة ، واسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع مصاب بطلق خرطوش بالقدم وتم نقله لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لتلقى العلاج.