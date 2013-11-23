الزينى:موسم الشتاء يساهم فى استقرار سعر الأسمنت خوفا من تعرضه للرطوبة

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن دخول موسم الشتاء وارتفاع درجة برودة الطقس ساهمت فى استقرار أسعار الأسمنت عند معدلاتها، ليباع سعر الطن من 550 إلى 600 جنيه، على عكس الأسعار المعلنة من الشركات والمكتوبة على "الشكائر"، والتى تقدر بـ 800 جنيه للطن.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الأسواق فى انتظار تراجع أكبر للأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سلعة الأسمنت هى سلعة سريعة التلف بسبب تعرضها للرطوبة أثناء التخزين فى موسم الشتاء، مما يجبر حلقة البيع والتوزيع على التخلص من كافة الكميات لمنع تعرضها للتلف، وعلى المستهلك أن يراعى خلال شرائه جودة شكائر الأسمنت وعدم تعرضها للرطوبة.

وأشار الزينى إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا بعد غد الأحد، بمناقشة أسعار بيع الحديد والأسمنت فى الأسواق، وكيفية تداولها خلال فصل الشتاء.