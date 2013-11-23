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اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة طنطا لإجراء أعمال الصيانة الدورية

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اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة طنطا لإجراء أعمال الصيانة الدورية اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة طنطا لإجراء أعمال الصيانة الدورية

صرح المهندس محمد أحمد عسل، رئيس قطاع كهرباء الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى اليوم السبت، وذلك فى الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة صباح نفس اليوم من محطة محولات غرب طنطا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأكد بيان صادر عن ديوان عام محافظة الغربية، أن الأماكن التى يشملها انقطاع التيار فى مدينة طنطا هى مستشفيات الجامعة, وميدان الأسكندرية, وكفرة السجن, وشارع النحاس والشوارع المتفرقة منه, وميدان السيد البدوى, وشارع طه الحكيم, ومنطقة كفر عصام, ومنطقة العجيزى, وخلف المعسكر وبعد المعسكر, ومنطقة سيجر, والترعة العريضة أمام سيدى عبد الرحيم، وأمام كل من، مصنع الكاوتش، مجمع المحاكم، مستشفى المنشاوى، السنترال الرئيسى، عمارات الشرق للتأمين، عمارات إدارة الجامعة، شارع محب، مدرسة الرافعى، كلية التربية، للطيران، مساكن شوقى، منطقة العتمانية.

وبالنسبة لمركز طنطا، سيتم قطع التيار عن قرى شبرا النملة، شونى، فيشا سليم، خط الآبار الإنتاجية.

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مصر 365

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