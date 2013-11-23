الطب الشرعى ينتهى من فحص جثة الطفل ضحية اشتباكات الإخوان بالسويس

أنهى الطب الشرعى بالإسماعيلية إجراءاته صباح اليوم السبت، بفحص وإعداد تقريره عن حالة الطفل سمير الجمل، الذى لقى وفاته متأثرا بطلق نارى فى الرأس أمس بالسويس، من جانب مظاهرات جماعة الإخوان خلال الاشتباكات التى شاهدها حى الأربعين ومنطقة أبو الحسن.

ومن جانبه، قال أحمد الجمل ابن عم الطفل، إن الطبى الشرعى لم يسلم لهم أى تقرير أو يوضح نوع الطلقة المستخدمة، أو سبب الوفاة طبيا، موضحا أنهم حاليا فى طريق العودة للسويس وسوف يؤدون الصلاة على طفل عقب صلاة الظهر بالسويس بمسجد البراهمة بمنطقة أبو الحسن بالأربعين.

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