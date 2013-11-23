أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

انتحار مواطن في بورسعيد بسبب خلافات عائلية

  • 3
Google+ Print
انتحار مواطن في بورسعيد بسبب خلافات عائلية انتحار مواطن في بورسعيد بسبب خلافات عائلية

 

تلقى قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد  بلاغاً من مواطن بإكتشافه انتحار احمد عباس متولى 62 سنة داخل مسكنه الكائن بدائرة قسم المناخ .

وقد تبين وجود جثة المواطن فى حالة تعفن نظراً لمرور حوالى اربعة ايام على الوفاة مدلاة بحبل مربوط طرفة بحديد شرفة المسكن … ووجد اسفل الجثة كرسى ملقى على الأرض .. يرجح قيام  بالقفز من فوقه .

بسؤال الشرطة لابن المتوفى أرجع سبب انتحار والده لمروره بضائقة نفسية فى الفترة الأخيرة بسبب خلافات اسرية، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الحادث والجثة بمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة ولإعداد تقرير الطب الشرعى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا