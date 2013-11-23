انتحار مواطن في بورسعيد بسبب خلافات عائلية

تلقى قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد بلاغاً من مواطن بإكتشافه انتحار احمد عباس متولى 62 سنة داخل مسكنه الكائن بدائرة قسم المناخ .

وقد تبين وجود جثة المواطن فى حالة تعفن نظراً لمرور حوالى اربعة ايام على الوفاة مدلاة بحبل مربوط طرفة بحديد شرفة المسكن … ووجد اسفل الجثة كرسى ملقى على الأرض .. يرجح قيام بالقفز من فوقه .

بسؤال الشرطة لابن المتوفى أرجع سبب انتحار والده لمروره بضائقة نفسية فى الفترة الأخيرة بسبب خلافات اسرية، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الحادث والجثة بمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة ولإعداد تقرير الطب الشرعى .