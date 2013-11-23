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أمين "القومى للطفولة": أعمال الطفل الفنية أثبتت الزج به فى السياسة

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قالت الدكتورة عزة العشماوى، أمين المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن أعمال الطلاب المتقدمين لمسابقة "الأطفال يرسمون حكاية الثورة"، والتى ينظمها المجلس بمناسبة أعياد الطفولة أبهرت الجميع، وأنها لم تتوقع هذا الكم الهائل من الأعداد.

وأضافت العشماوى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن العديد من الأعمال المقدمة للمجلس عبرت عن الزج بالأطفال فى المشهد السياسى، فالأحداث السياسية التى تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ووقوف كافة طوائف الشعب صفا واحدا فى وجه الظلم، ودور الجيش فى الحفاظ على ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ظهرت فى أعمال الأطفال.

جدير بالذكر أن مسابقة "الأطفال يرسمون حكاية الثورة"، والتى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة للأطفال، تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعبير الإبداعى والابتكارى وتنمية مهاراتهم، وتنشيط رؤيتهم التعبيرية عن ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.

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