طقس غائم جزئياً اليوم مع توقع هطول أمطار على بعض المناطق

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن طقس اليوم يستمر غائما إلى غائم جزئيا وغائما أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار على تلك المناطق، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي وبحر عمان، فيما تزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية في الصباح الباكر.

وذكر مصدر في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأبوظبي أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تأثرت بها الدولة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي صاحبه رياح جنوبية شرقية قوية مع وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا سوف تخف حدتها تدريجيا خلال اليوم، وإن ظلت الفرصة قائمة لهطول الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي استمرت بالتأثير على الدولة خلال يوم أمس، حيث ساد الطقس الغائم جزئيا إلى غائم مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مع استمرار فرصة جريان السيول والأودية فيما استمرت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان خاصة مع وجود السحب.

وكانت هذه الحالة مصحوبة بنشاط لرياح سجلت أقصى سرعة في الرويس 96 كم/ ساعة، مما أدى إلى إثارة الغبار والأتربة على أغلب مناطق الدولة وانخفاض مدى الرؤية الافقية، كما اضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان مع هذه الرياح النشطة والقوية أحياناً.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيراته بشأن عدم ارتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان في هذه الفترة، كما طالب السائقين بأخذ الحيطة والحذر على الطرق اثناء هطول الأمطار.

وكانت قد سادت الأجواء الصافية أمس مناطق عديدة من أبوظبي خاصة خلال فترة الصباح والظهيرة، وتكاثرت السحب على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مصحوبة بأمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق في دبي والشارقة والفجيرة وعجمان ومناطق متفرقة في رأس الخيمة صاحبها نشاط للرياح، فيما سقطت أمطار متوسطة على مناطق في أبوظبي والعين خاصة في الصباح الباكر.