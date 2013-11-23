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الحكومة الإثيوبية تؤكد التزامها بإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السعودية

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الحكومة الإثيوبية تؤكد التزامها بإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السعودية الحكومة الإثيوبية تؤكد التزامها بإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السعودية
أكد وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، لمجموعة من المهاجرين الإثيوبيين العائدين من ، التزام بإعادة كل المحتجزين الإثيوبيين بالمملكة العربية السعودية.ونقل مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي، الجمعة، عن وزير الشؤون الخارجية قوله إنه «يوجد حاليا أكثر من 23 ألف إثيوبي في السعودية ينتظرون العودة لبلادهم».وقال الوزير إن حكومة إثيوبيا ستقوم من خلال سفارتها في الرياض بإعادة أولئك المهاجرين من خلال رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأشار المركز الإعلامي إلى أنه يمكن إعادة حوالي ألفي مهاجر يوميًّا.

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