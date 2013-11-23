«الإسعاف»: ارتفاع عدد مصابي حادث «ترام مصر الجديدة» لـ11 مصابًا ولا وفيات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن عدد المصابين في حادث تصادم «ترام» مصر الجديدة بسيارتين ملاكي بمنطقة التجنيد بمصر الجديدة ارتفع إلى 11 شخصًا، كما أسفر الحادث عن اشتعال عربة الترام، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة.وأكد رئيس الإسعاف، مساء الجمعة، أنه تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، فيما تم نقل مصابين إلى مستشفى منشية البكري، مشيرًا إلى أنه تم نقل مصابين اثنين عن طريق الأهالي لمستشفى هليوبوليس.واشتعلت النيران في عربتين من «ترام النزهة- مصر الجديدة»، نتيجة امتداد النيران المشتعلة في إطارات سيارات إلى الترام، مساء الجمعة.كان أنصار جماعة الإخوان المسلمين نظموا مسيرة عند كوبري النزهة أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية، وقاموا بإشعال النيران في عدد كبير من الإطارات في مداخل الطرق بمنطقة النزهة، فيما قام آخرون بتحطيم اللوحات الإعلانية الموجودة في شارع النزهة، وإضرام النيران بها وتحطيم الأسوار الحديدية للحدائق لقطع الطريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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