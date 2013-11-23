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هزة أرضية ارتدادية بقوة 5.3 درجة تضرب بغداد وعدة محافظات عراقية

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هزة أرضية ارتدادية بقوة 5.3 درجة تضرب بغداد وعدة محافظات عراقية هزة أرضية ارتدادية بقوة 5.3 درجة تضرب بغداد وعدة محافظات عراقية

ضربت هزة أرضية ارتدادية بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم، الجمعة، العاصمة بغداد و8 محافظات عراقية أخرى.

وقال مصدر فى هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالى العراقية، إن هزة أرضية ارتدادية ضربت مساء اليوم، الجمعة، العاصمة بغداد وثمانى محافظات أخرى، هى: ديالى والنجف وبابل وواسط والديوانية والسليمانية وكركوك.

وأضاف المصدر، أن قوة الهزة بلغت 3ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل، مشيراً إلى أن السكان فى جميع أنحاء العراق شعروا بها بسبب الهدوء وسكون الليل، مما تسبب فى هلع وفزع المواطنين الذين غادر بعضهم المنازل باتجاه الشوارع العامة.

وكانت هزة أرضية خفيفة ضربت صباح اليوم بعض المناطق فى بغداد والمحافظات الواقعة فى شرق العراق ومركزها محافظة ديالى.

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