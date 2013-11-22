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فتيات ينظمن وقفة صامتة للتنديد باغتصاب وقتل الطفلة "زينة"

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فتيات ينظمن وقفة صامتة للتنديد باغتصاب وقتل الطفلة "زينة" فتيات ينظمن وقفة صامتة للتنديد باغتصاب وقتل الطفلة "زينة"

نظمت عدد من الفتيات وقفة صامتة بميدان طلعت حرب، للتنديد بحادث اغتصاب، وقتل الطفلة "زينة " على يد شخصين فى مدينة بورسعيد.

وقالت الفتيات اللاتى شاركن فى الوقفة لـ"اليوم السابع"، أنهم جاءوا من عدة أماكن بالقاهرة، للوقوف بميدان طلعت حرب، بمشاركة عدد من الشباب، رافعين صور للطفلة "زينة"، التى اغتال 2 من الذئاب البشرية برأتها واغتصبوها، والقوا بها الطابق العاشر بسطح العقار التى تسكن به.

وطالبت الفتيات المشاركات فى الوقفة بالقصاص للطفلة "زينة "، ممن اقترفوا بحقها هذه الجريمة، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التفكير فى مثل ارتكاب تلك الجريمة البشعة فى حق الفتيات والأطفال.

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مصر 365