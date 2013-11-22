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فولفسبورج ينضم لقافلة الراغبين في البلجيكى دى بروين من تشيلسى

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فولفسبورج ينضم لقافلة الراغبين في البلجيكى دى بروين من تشيلسى فولفسبورج ينضم لقافلة الراغبين في البلجيكى دى بروين من تشيلسى

برلين /أ ش أ/ أعلن كلاوس الوفس المدير الرياض لنادى فولفسبروج الألمانى الجمعة أن ناديه مستعد لشراء كيفين دى بروين نجم خط وسط نادى تشيلسي الانجليزى أو ضمه على سبيل الإعارة.

ويعانى البلجيكي الدولي من أجل الفوز بمكان في التشكيل الأساسي للبلوز منذ انضمامه قادما من نادى جنك البلجيكي في يناير من عام 2012.

ودفع عدم مشاركته في المباريات زميله في النادي والمنتخب أدين هازارد لأن ينصحه بأنه من الأفضل أن يغادر ستامفورد بريدج من أجل الحفاظ على حظوظه في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم العام القادم في البرازيل.

وأوضح الوفس لصحيفة فولكسبرجر الجامينه تسايتونج قائلا " إذا كان تشيلسى يريد بيع اللاعب فإننا على استعداد لشرائه أو ضمه على سبيل الإعارة على أن يكون لنا الحق في شرائه بعد ذلك ..ولكننا لن نهتم بضمه على سبيل الإعارة فقط ".

يذكر أن دى بروين شارك في خمس مباريات تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الموسم الحالي ولكنه بدأ أساسيا في مباراتين فقط .

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فيديو اليوم السابع