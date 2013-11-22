فحص الحمض النووى لوالد شخص يشتبه أنه أحد انتحاريى السفارة الإيرانية

أعلن الجيش اللبنانى أنه تم أخذ عينة من شخص لبنانى يدعى عدنان أبو ضهر لفحض حمضه النووى بعد أن أبلغ مخابرات الجيش اللبنانى أن أحد المطلوبين الذى نشرت صورته هو نجله.

وقالت قيادة الجيش اللبنانى، فى بيان لها اليوم الجمعة، إنه "نتيجة تعميم صور أحد المطلوبين الخطيرين يوم أمس، تقدم المدعو عدنان أبوضهر لمديرية المخابرات، مدعيا أن صورة المطلوب تعود لولده، تم أخذ عينة لإجراء فحص الـ "دى إن آى" وبانتظار صدور نتيجة الفحص سيتم متابعة التحقيق بإشراف القضاء المختص.

يشار إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن هذا الشخص الذى نشرت صورته هو أحد الانتحاريين الذى فجر نفسه أمام السفارة الإيرانية، غير أن بيان الجيش اللبنانى لم يفصح عن ذلك بشكل صريح.