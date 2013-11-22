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مصر تسعى لزيادة رأس مال شركة طيران حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه

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مصر تسعى لزيادة رأس مال شركة طيران حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه مصر تسعى لزيادة رأس مال شركة طيران حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه

أعلن وزير الطيران المدنى المصرى عبد العزيز فاضل، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع المصرية لدعم شركة للطيران (حكومية)، بمبلغ 5 مليارات جنيه حوالى ( 725 مليون دولار ) لرفع رأس مالها.

وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم الجمعة، أن رأس مال شركة مصر للطيران كان قبل ثورة 25 يناير2011 يبلغ حوالى 6 مليارات جنيه.

وذكر الوزير أنه بسبب الأحداث المتتالية والإضرابات الأمنية وحظر الدول الأجنبية سفر رعاياها إلى القاهرة، أثر ذلك على حركة الركاب ووصلت الخسائر إلى 1.5 مليار جنيه، الأمر الذى دفع وزارة الطيران لمطالبة الحكومة بدعم الشركة.

يذكر أن شركة مصر للطيران تعتمد فى نفقاتها على التمويل الذاتى، والاقتراض من البنوك المصرية والأجنبية وسداد تلك الديون من الأرباح، حيث لا تعتمد نهائيا على الدولة فى تمويل نفقاتها.

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مصر 365

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