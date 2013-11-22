"اليوم السابع": "الإخوان" يهاجمون السياح والكنائس

رصدت جريدة اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، محاولات جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى فى الشارع المصرى تحت عنوان "الإخوان" يهاجمون السياح والكنائس، حيث جاءت العناوين الفرعية كالتالى: عناصر المحظورة تقطع شارع الهرم وتعترض أتوبيسات سياحية.. ومقتل طفل فى السويس بطلق نارى فى اشتباكات الجماعة مع الأهالى.

كما يضم العدد كواليس إقامة المعزول داخل سجن برج العرب تحت عنوان "مرسى يعيش فى رفاهية داخل الزنزانة 9 ويتريض ساعة يومياً ويتابع "التوك شو".

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